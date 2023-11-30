За ніч росіяни випустили по Україні 20 дронів і вісім ракет

У ніч на 30 листопада 2023 року росіяни атакували Україну 20 ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Оборонці знищили 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України.