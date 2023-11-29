Reuters: США залучили великі інвестиції в економіку завдяки військовій допомозі Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена поширила дані про те, які штати отримали найбільшу фінансову вигоду від військової допомоги Україні. Це зробили для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.
Про це пише Reuters.
Троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсильванії голосували проти військового фінансування України. При цьому, згідно з документами, які потрапили в розпорядження Reuters, штат отримав $2,3 мільярда — найбільше з усіх штатів — на виробництво зброї та боєприпасів.
Штат Техас отримав $1,45 мільярда на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, хоча 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні. В Аризону, де проти допомоги проголосували троє з шести представників республіканців, надійшло $2,19 мільярда.
У Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на суму понад $1 мільярд. Між виробничими підприємствами, розташованими у двох десятках інших штатів, розподілили ще $18 мільярдів.
За словами Байдена, частина грошей піде на заміну американського обладнання, відправленого за кордон. Крім того, наголосив президент США, зброя для України означає робочі місця для американців.
- 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не містить допомоги Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України.
- США відкинули спекуляції на тему вибору між Україною та Ізраїлем у питанні військової допомоги. На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін чітко заявив про подальшу підтримку української обороноздатності.