Reuters: США залучили великі інвестиції в економіку завдяки військовій допомозі Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена поширила дані про те, які штати отримали найбільшу фінансову вигоду від військової допомоги Україні. Це зробили для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Про це пише Reuters.

Троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсильванії голосували проти військового фінансування України. При цьому, згідно з документами, які потрапили в розпорядження Reuters, штат отримав $2,3 мільярда — найбільше з усіх штатів — на виробництво зброї та боєприпасів.

Штат Техас отримав $1,45 мільярда на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, хоча 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні. В Аризону, де проти допомоги проголосували троє з шести представників республіканців, надійшло $2,19 мільярда.

У Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на суму понад $1 мільярд. Між виробничими підприємствами, розташованими у двох десятках інших штатів, розподілили ще $18 мільярдів.

За словами Байдена, частина грошей піде на заміну американського обладнання, відправленого за кордон. Крім того, наголосив президент США, зброя для України означає робочі місця для американців.