Ігоря Коломойського залишили в СІЗО до 26 січня. Новий рік він зустріне під вартою

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО до 26 січня з альтернативою внесення застави у розмірі 3,712 мільярда гривень.

Про це оголосив суддя.

Коломойський та його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Олігарх заявляв, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет та не отримує регулярного необхідного лікування.

На поруки бізнесмена пропонували взяти гендиректор медіагрупи «1+1» Ярослав Пахольчук, депутат від «Слуги народу» Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький та інші.

Сам Коломойський заявив, що заставу вносити не буде.