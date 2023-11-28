ХАМАС звільнив з полону трьох французьких дітей. Доля їхніх батьків невідома

ХАМАС у рамках угоди про тимчасове перемирʼя з Ізраїлем звільнив з полону трьох неповнолітніх громадян Франції.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
«Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників — троє наших юних співвітчизників. Ми надзвичайно раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників», — зазначив він.
Бойовики викрали Ереза Кальдерона з сестрою Сахар та їхнім батьком з кібуцу Нір Оз біля сектора Гази ще 7 жовтня. Звідти ж викрали 12-річного Ейтана Яхаломі разом із батьком. Про долю дорослих зараз нічого не відомо.
Досі безвісти зниклими залишаються ще пʼятеро французів та людей з подвійним громадянством.
- Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в секторі Гази в обмін на звільнення заручників. 24 листопада передали з полону 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду, 25 листопада — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду. Ізраїль, зі свого боку, передає до Гази 150 палестинських увʼязнених.
- 26 листопада бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту 17 заручників — 14 ізраїльтян та трьох іноземців. Серед них девʼять дітей, дві матері, ще дві жінки й один чоловік.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.