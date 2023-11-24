Актора Остапа Ступку визнали винним у пʼяній ДТП. Суд призначив обмеження волі на 3 роки

Голосіївський райсуд Києва визнав винним актора Остапа Ступку в аварії в нетверезому стані та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки. Також його позбавили водійських прав і права керування авто на 8 років.
Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду і столична прокуратура.
Тепер упродовж трьох років актор зобовʼязаний зʼявлятися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень за проведені експертизи.
Захист Ступки оскаржуватиме вирок і планує подавати апеляцію.
- Аварія за участі Остапа Ступки сталася 4 квітня 2023 року. Ступка на своєму Range Rover вʼїхав у припарковане авто Mitsubishi в Голосіївському районі Києва. Тоді він вилетів на зустрічну смугу. У ДТП постраждав 38-річний чоловік, який сидів у Mitsubishi. Ступку затримали на місці та перевірили на алкоголь — драгер показав 1,62 проміле при допустимій нормі у 0,2 проміле.
- 6 квітня суд відправив актора під нічний домашній арешт. У липні розслідування обставин квітневої ДТП завершили.