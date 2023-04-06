Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт у справі про ДТП

Шевченківський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт актора Остапа Ступку, який увечері 4 квітня напідпитку вʼїхав у припарковане авто в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє «Суспільне».
Під нічним домашнім арештом (з 22:00 до 06:00) Ступка буде до 5 червня включно. Потерпілий же перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Остапа Ступку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння, йому загрожує три роки вʼязниці з позбавленням права керувати автомобілем від трьох до пʼяти років.
- Про аварію за участі Остапа Ступки стало відомо 5 квітня. Драгер показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. Допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, становить 0,2 проміле. Ступка на своєму Range Rover вʼїхав у припарковане авто Mitsubishi в Голосіївському районі Києва, постраждав 38-річний чоловік.