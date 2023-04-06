Актора Остапа Ступку відправили під нічний домашній арешт у справі про ДТП

Шевченківський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт актора Остапа Ступку, який увечері 4 квітня напідпитку вʼїхав у припарковане авто в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє «Суспільне».

Під нічним домашнім арештом (з 22:00 до 06:00) Ступка буде до 5 червня включно. Потерпілий же перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Остапа Ступку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані спʼяніння, йому загрожує три роки вʼязниці з позбавленням права керувати автомобілем від трьох до пʼяти років.