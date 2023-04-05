Остап Ступка напідпитку скоїв ДТП у Києві. Актора затримали

Увечері 4 квітня актор Остап Ступка напідпитку вʼїхав у припарковане авто в Голосіївському районі столиці. Від удару постраждав 38-річний чоловік — його госпіталізували.
Про це повідомляє поліція Києва, а імʼя винуватця ДТП «Бабелю» назвали джерела у правоохоронних органах.
Під час перевірки винуватця ДТП драгер показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. Допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, становить 0,2 проміле. Показник понад 3 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а 5 проміле — відносно смертельною дозою.
Порушника поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані спʼяніння.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до пʼяти років.
- Остап Ступка — єдиний син народного артиста України Богдана Ступки, який помер улітку 2012 року після тривалої хвороби.
- Ступка-молодший був художнім керівником Національного драматичного театру імені Івана Франка. Остап Ступка бере участь у виставах цього театру, а також знімається в кіно.