У Китаї зафіксували нові спалахи респіраторних захворювань і пневмонії у дітей. ВООЗ просить надати інформацію

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попросила Китай надати інформацію про зростання випадків респіраторних захворювань і спалахи пневмонії у дітей.
Національна комісія охорони здоровʼя Китаю 13 листопада повідомила про збільшення респіраторних захворювань. Китайська влада пояснила це скасуванням обмежень щодо COVID-19 і циркуляцією збудників грипу, пневмонії, поширенням бактеріальної інфекції, яка зазвичай вражає дітей молодшого віку, респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) і вірусу, що викликає COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоровʼя 22 листопада повідомила про спалахи недіагностованої пневмонії у дітей на півночі Китаю. ВООЗ не знає, чи повʼязані вони із загальним зростанням респіраторних інфекцій, про які казала китайська влада, чи виникли окремо. Організація запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію — за правилами Китай повинен відповісти ВООЗ протягом 24 годин.
Тим часом у соцмережах публікують відео з лікарнями, переповненими батьками та дітьми.
Однак китайські науковці називають це явище «сезоним сплеском».
«Це просто доволі великий сезонний сплеск. Можливо, частково через випадковість, а частково через те, що є невеликий «імунітетний борг» від менших зимових сплесків за останні три роки», — сказав епідеміолог з Університету Гонконгу Бен Каулінг.
- У лютому 2023 року Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, найімовірніше, виникла внаслідок витоку з лабораторії. Директор ФБР Крістофер Рей теж вважає, що COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані.
- Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу The Wall Street Journal про доповідь Міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США після ФБР, яке дотримується версії про витік вірусу з лабораторії, писали у WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два, зокрема ЦРУ, досі не визначилися, уточнювала газета.
- Представниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін і політизувати питання походження коронавірусу.
- 21 березня президент США Джо Байден підписав закон, який зобовʼязує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше наявної інформації про походження коронавірусу.
- У квітні газета The New York Times опублікувала розслідування про те, як Китай фальсифікував інформацію про COVID-19.