Поліція Німеччини провела масштабні обшуки в рейхсбюргерів — вони хотіли дестабілізувати ситуацію у країні

Поліція Німеччини провела масштабну антитерористичну операцію проти рейхсбюргерів. Правоохоронці провели обшуки у 8 федеральних землях.

Про це пише Bild.

Загалом у спецоперації брали участь 280 співробітників правоохоронних органів. У створенні кримінального угруповання звинувачують 20 людей — вони розсилали повідомлення з погрозами чиновникам державних установ і хотіли дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

Згідно із заявою правоохоронців, владі стало відомо про відповідні заклики ще на початку 2021 року. Екстремісти «поширювали теорії змови, характерні для райхсбюргерства», а з середини серпня 2021 року підозрювані пропонували «допомогу» ймовірним жертвам дій Німеччини».

Справу розслідують за статтею про створення злочинної спільноти.