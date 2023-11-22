Повітряні сили й надалі оголошуватимуть тривогу через зліт носія «Кинджалів». Схема оповіщення не зміниться

Повітряні сили й надалі будуть оголошувати тривогу під час злету російського МіГ-31К, носія «Кинджалів». Наразі схему оповіщення не змінюватимуть.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ігнат.

«Схема оповіщення населення не зміниться, бо МіГ-31 іноді злітає з ракетою, іноді без неї. Але дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту залишається невідомою», — наголосив Ігнат.

Раніше президент Зеленський доручив військовим запропонувати рішення, щоб вильоти російських МіГ-31К не паралізували країну на години.

За словами Юрія Ігната наразі Повітряні сили не отримали вказівок про зміну оповіщень у разі злету МіГ-31.

«Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту — це буде ухвалено на вищому рівні», — додав речник.

Чому повітряні тривоги стали довшими

Повітряні тривоги в Україні стали довшими через триваліші польоти носіїв «Кинджалів» МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, але навіщо і з яких причин, у Повітряних силах ЗСУ не знають.

Раніше ці літаки відпрацьовували злети та посадки доволі швидко — тривога тривала в середньому 20 хвилин, а тепер понад 2,5 години.

Юрій Ігнат не має відповіді на питання, чому саме зараз росіяни почали відпрацьовувати дозаправку в повітрі. Злітають вони з трьох аеродромів, які відносно близькі до України, і з патрулюванням Чорного моря це ніяк не повʼязано. Для атак по Україні дозаправка теж не потрібна, тому поки не зрозуміло, навіщо вони дозаправляються, каже Ігнат.