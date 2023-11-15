Повітряні сили не знають, навіщо росіяни відпрацьовують у повітрі дозаправку. Через це тривоги стали довшими

Повітряні тривоги в Україні стали довшими через триваліші польоти носіїв «Кинджалів» МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, але навіщо і з яких причин — у Повітряних силах ЗСУ не знають.

Раніше ці літаки відпрацьовували злети та посадки доволі швидко — тривога тривала в середньому 20 хвилин, а тепер понад 2,5 години.

Речник ПС Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю» наголосив, що Командування не може передбачити, навчальним чи бойовим буде політ МіГ, тому загальну тривогу оголошують за кожного його злету. Головне завдання — повідомити про небезпеку. Градації рівня загроз при злетах таких літаків немає.

Утім, ПС інформують, з якої причини оголошена тривога, а вже умовна організація на своєму рівні вирішує, яких заходів безпеки вживати, якщо є тільки зліт МіГ, але ще немає пусків ракет.

Якщо брати до уваги пуск ракети «Кинджал», то люди мають сім хвилин для переміщення у безпечне місце. Юрій Ігнат не має відповіді на питання, чому саме зараз росіяни почали відпрацьовувати дозаправку в повітрі. Злітають вони з трьох аеродромів, які відносно близькі до України, і з патрулюванням Чорного моря це ніяк не повʼязане. Для атак по Україні дозаправка теж не потрібна, тому поки не зрозуміло, навіщо вони дозаправляються, каже Ігнат.

На запитання про можливі зміни в підході до тривог речник сказав, що це не компетенція Повітряних сил — вирішує вище військово-політичне командування. Наразі Командування ПС не веде з владою жодних комунікацій з цього приводу.