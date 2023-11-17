Зеленський доручив змінити підхід до тривог, щоб виліт МіГ-31К не паралізував усю країну

Президент України на ставці Верховного головнокомандувача доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» не паралізували країну на години.

Повітряні тривоги в Україні стали довшими через триваліші польоти носіїв «Кинджалів» МіГ-31К — вони відпрацьовують нові маневри й дозаправку в повітрі, але навіщо і з яких причин, у Повітряних силах ЗСУ не знають.

Раніше ці літаки відпрацьовували злети та посадки доволі швидко — тривога тривала в середньому 20 хвилин, а тепер понад 2,5 години.

Речник ПС Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю» наголосив, що Командування не може передбачити, навчальним чи бойовим буде політ МіГ, тому загальну тривогу оголошують за кожним його злетом. Головне завдання — повідомити про небезпеку. Градації рівня загроз при злетах таких літаків немає.

Юрій Ігнат не має відповіді на питання, чому саме зараз росіяни почали відпрацьовувати дозаправку в повітрі. Злітають вони з трьох аеродромів, які відносно близькі до України, і з патрулюванням Чорного моря це ніяк не повʼязано. Для атак по Україні дозаправка теж не потрібна, тому поки не зрозуміло, навіщо вони дозаправляються, каже Ігнат.