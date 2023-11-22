Швейцарія погодилася передати Німеччині 25 танків Leopard. Головна умова — танки не мають потрапити до України

Швейцарія погодилася продати Німеччині 25 танків Leopard 2A4 — за умови, що техніка не потрапить до України.
Про це повідомив уряд Швейцарії.
Танки передадуть німецькому виробнику Rheinmetall Landsysteme GmbH.
«Німеччина запевнила, що танки залишаться або в Німеччині, або в НАТО, або в її партнерів з ЄС для покриття існуючого дефіциту», — йдеться в заяві швейцарського уряду.
Передача танків Україні, як пояснили у Федеральній раді, суперечила би Закону про військові матеріали та спричинила зміни політики нейтралітету Швейцарії.
- Швейцарська армія наразі має 134 бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року. Крім того, армія має близько 90 бойових танків Leopard 2A4, які були списані.
- Раніше швейцарський концерн Raug просив дозволу продати Україні старі танки, які компанія купила в Італії у 2016 році та не використовувала. Їх купували для перепродажу або на запасні частини. Проте Швейцарія відхилила запит на продаж танків Leopard Україні, бо це суперечить її чинному законодавству.