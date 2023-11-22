Швейцарія погодилася передати Німеччині 25 танків Leopard. Головна умова — танки не мають потрапити до України

Швейцарія погодилася продати Німеччині 25 танків Leopard 2A4 — за умови, що техніка не потрапить до України.

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Танки передадуть німецькому виробнику Rheinmetall Landsysteme GmbH.

«Німеччина запевнила, що танки залишаться або в Німеччині, або в НАТО, або в її партнерів з ЄС для покриття існуючого дефіциту», — йдеться в заяві швейцарського уряду.

Передача танків Україні, як пояснили у Федеральній раді, суперечила би Закону про військові матеріали та спричинила зміни політики нейтралітету Швейцарії.