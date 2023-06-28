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Швейцарія відхилила запит швейцарського концерну на продаж танків Leopard Україні

Автор:
Ліза Бровко
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Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського оборонного концерну Ruag на продаж Україні 96 танків Leopard 1, бо це суперечить чинному законодавству.

Про це йдеться в пресрелізі Ради Федерації.

Дозвіл на продаж, як пояснили у Федеральній раді, зокрема, суперечив би Закону про військові матеріали та спричинив би зміни політики нейтралітету Швейцарії.

  • Ruag просила дозволу продати Україні старі танки, які компанія купила в Італії в 2016 році і не використовувала. Їх купували для перепродажу або запасних частин, але вони досі перебувають в Італії, потребуючи ремонту. Німецький концерн Rheinmetall хотів їх придбати, а надалі машини могли би передати Україні.