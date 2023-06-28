Швейцарія відхилила запит швейцарського концерну на продаж танків Leopard Україні

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського оборонного концерну Ruag на продаж Україні 96 танків Leopard 1, бо це суперечить чинному законодавству.
Про це йдеться в пресрелізі Ради Федерації.
Дозвіл на продаж, як пояснили у Федеральній раді, зокрема, суперечив би Закону про військові матеріали та спричинив би зміни політики нейтралітету Швейцарії.
- Ruag просила дозволу продати Україні старі танки, які компанія купила в Італії в 2016 році і не використовувала. Їх купували для перепродажу або запасних частин, але вони досі перебувають в Італії, потребуючи ремонту. Німецький концерн Rheinmetall хотів їх придбати, а надалі машини могли би передати Україні.