Швейцарський концерн може поставити танки Leopard Україні

Швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на оборонній промисловості, хоче продати Україні 96 танків Leopard 1. Про це прессекретар компанії повідомила у коментарі громадському радіо SRF.

Йдеться про старі танки, які купили в Італії в 2016 році і не використовували. Тоді танки купили для перепродажу або запасних частин. Вони й досі в Італії. Зараз вони не готові до бою і потребують ремонту. Їх хоче купити німецький концерн Rheinmetall. Надалі машини можуть передати Україні.