Швейцарія виведе з експлуатації 25 танків Leopard 2. Їх перепродадуть Німеччині

Федеральна рада Швейцарії погодила виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2. Це дозволить продати їх назад німецькому виробнику Rheinmetall.

Swissinfo зазначає, що у Швейцарії налічується 96 списаних основних бойових танків Leopard 2, але комісія з політики безпеки Національної ради просить вивести з експлуатації 25 одиниць.

Більшість членів Комісії вважає, що виведення з експлуатації доречне у випадку, якщо танки німецького виробника будуть продані назад.

Федеральна рада повідомляє, що армія сама потребує 71 з цих 96 танків. Решту 25 можна було б продати.