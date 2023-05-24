Швейцарія виведе з експлуатації 25 танків Leopard 2. Їх перепродадуть Німеччині

Федеральна рада Швейцарії погодила виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2. Це дозволить продати їх назад німецькому виробнику Rheinmetall.
Swissinfo зазначає, що у Швейцарії налічується 96 списаних основних бойових танків Leopard 2, але комісія з політики безпеки Національної ради просить вивести з експлуатації 25 одиниць.
Більшість членів Комісії вважає, що виведення з експлуатації доречне у випадку, якщо танки німецького виробника будуть продані назад.
Федеральна рада повідомляє, що армія сама потребує 71 з цих 96 танків. Решту 25 можна було б продати.
- Німеччина звернулася до Швейцарії із проханням продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2. Це може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні. Чехія також подала заявку Швейцарії про закупівлю танків Leopard 2.