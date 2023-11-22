У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в бус. ТЦК почав перевірку

У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в бус і вибили телефон з рук жінки, яка хотіла це все зняти. Інцидент стався на вулиці Гавришкевича.

Відео поширили в соціальних мережах.

22 листопада Львівській обласний територіальний центр комплектування повідомив, що перевіряє причетність військовослужбовців ТЦК до цього інциденту і встановлює деталі й обставини.