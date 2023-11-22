У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в бус. ТЦК почав перевірку

У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в бус і вибили телефон з рук жінки, яка хотіла це все зняти. Інцидент стався на вулиці Гавришкевича.
Відео поширили в соціальних мережах.
22 листопада Львівській обласний територіальний центр комплектування повідомив, що перевіряє причетність військовослужбовців ТЦК до цього інциденту і встановлює деталі й обставини.
- На початку листопада у Львові військкоми силоміць заштовхали цивільного в мікроавтобус. Чоловік опирався, йому допомагали жінки. Між цивільними й працівниками військкомату сталася штовханина. На відео інциденту чутно крики. Обласний ТЦК почав перевірку.
- В Одесі працівники ТЦК надягли на чоловіка кайданки й заштовхали в авто, у Житомирі сталася бійка між цивільним і працівником ТЦК, у військкоматі Чернівців побили чоловіка на очах у поліції, а в Одещині військового побили у військовій частині.