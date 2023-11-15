В Одесі працівники ТЦК надягли на чоловіка кайданки й заштовхали в авто. ДБР порушило справу

Державне бюро розслідувань розслідує інцидент в Одесі, коли працівники Територіального центру комплектування (військкомату) та поліцейські під час вручення повістки надягнули на чоловіка наручники.

Про це ДБР повідомило 15 листопада.

Слідчі вже допитали свідків, усіх учасників інциденту та вилучили відповідні відео. Справу порушили за статтями 426 і 365 Кримінального кодексу — перевищеннями військовими та правоохоронцями службових повноважень.

14 листопада 2023 року низка одеських Telegram-каналів поширила відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями надягли кайданки на чоловіка і силоміць заштовхали його в авто — нібито за відмову від отримання повістки.