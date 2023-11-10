Львівський та Житомирський ТЦК перевіряють інциденти між своїми працівниками й цивільними

Львівський та Житомирський ТЦК зʼясовують обставини інцидентів з їхніми працівниками, видео яких потрапили в соцмережі.

У Львові військкоми силоміць заштовхали цивільного в мікроавтобус. Чоловік опирався, йому допомагали жінки. Між цивільними й працівниками військкомату сталася штовханина. На відео чутно крики. Обласний ТЦК почав службову перевірку і запевнив, що встановить подробиці й ухвалить «усі необхідні рішення» в найкоротші терміни.

Тим часом у Житомирі сталася бійка між цивільним і працівником ТЦК. У військкоматі кажуть, що їхній працівник раніше пройшов бої у складі 95 десантно-штурмової бригади і був поранений. Після бійки він звернувся до поліції із заявою про тілесні ушкодження. Подію кваліфікували як хуліганство (ч.1 ст. 296 ККУ). Правоохоронці встановили особу цивільного, допитали свідків і переглянули записи з камер відеоспостереження.

В обох випадках відео інцидентів не повні, тому обставини зʼясовують.