Міноборони заявляє, що дві компанії намагаються зірвати закупівлю продуктів для війська

Міністерство оборони заявило, що дві компанії намагаються зірвати закупівлі продуктів для війська.
Міністерство оборони 1 та 2 листопада на платформі Prozorro оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів для військових. В одній з областей виставили лот на закупівлю їжі.
Одна компанія-учасниця, яка змагалася за лот, з 2016 року взагалі фактично не працювала, її банківські рахунки закриті, немає документів, які б підтвердили її кваліфікацію. До того ж її цінові пропозиції були найвищі серед учасників.
Міністерство відхилило пропозицію цієї компанії, а вона у відповідь подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. Міноборони заявляє, що така поведінка компанії свідчить про те, що вона взяла участь у торгах, щоб зірвати своєчасні поставки продуктів на перший квартал 2024 року. Міноборони вже звернулося до правоохоронців.
Міноборони заявляє, що виявило ознаки використання подібної схеми й щодо інших лотів і готує заяви до правоохоронців.
- З грудня 2023 року продукти для українських військових закуповуватиме «Державний оператор тилу». Агентство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, оцінюватиме їх і перевірятиме їхню роботу. Гендиректор агентства — Арсен Жумаділов.
- У січні Міноборони заявило, що публікуватиме інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звірятиме ціни з ринковими.