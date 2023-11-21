Міноборони заявляє, що дві компанії намагаються зірвати закупівлю продуктів для війська

Міністерство оборони заявило, що дві компанії намагаються зірвати закупівлі продуктів для війська.

Міністерство оборони 1 та 2 листопада на платформі Prozorro оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів для військових. В одній з областей виставили лот на закупівлю їжі.

Одна компанія-учасниця, яка змагалася за лот, з 2016 року взагалі фактично не працювала, її банківські рахунки закриті, немає документів, які б підтвердили її кваліфікацію. До того ж її цінові пропозиції були найвищі серед учасників.

Міністерство відхилило пропозицію цієї компанії, а вона у відповідь подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. Міноборони заявляє, що така поведінка компанії свідчить про те, що вона взяла участь у торгах, щоб зірвати своєчасні поставки продуктів на перший квартал 2024 року. Міноборони вже звернулося до правоохоронців.

Міноборони заявляє, що виявило ознаки використання подібної схеми й щодо інших лотів і готує заяви до правоохоронців.