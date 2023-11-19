Депортованого з Маріуполя 18-річного Богдана Єрмохіна вдалося повернути в Україну

Депортованого окупантами з Маріуполя Богдана Єрмохіна вдалося повернути додому.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмохіна з Московської області вивезли до Мінська, а вже звідти до України. Супроводжувала його сестра. Єрмак заявив, що сьогодні у хлопця день народження — йому виповнилося 18 років.

«Хлопець раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були у постійній комунікації з Богданом, і він уже в Україні, поруч зі своєю сестрою», — написав Єрмак і подякував партнерам з Катару та міжнародної організації ЮНІСЕФ за допомогу.

Історія Богдана Єрмохіна

Навесні 2022 року Богдана Єрмохіна вивезли з Маріуполя та віддали до прийомної родини в Московській області росії. На початку 2023 року він спробував самостійно повернутись до України, але на кордоні з Білоруссю його затримали росіяни. Нещодавно хлопцеві вручили повістку. Українського юнака могли відправити до російської армії.

Хлопець та його юристка просили президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію. «Я, Богдан Єрмохін, перебуваю на території росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», — йдеться у відео, поширеному адвокаткою Богдана Катериною Бобровською.

10 листопада омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Богдана Єрмохіна скоро мають повернути в Україну, а 19 листопада стало відомо, що Єрмохін у Білорусі та очікує на вʼїзд в Україну.