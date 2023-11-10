Росія вручила повістку підлітку, якого вивезли з Маріуполя. Україна намагається повернути хлопця

Депортованого з Маріуполя до росії підлітка Богдана Єрмохіна скоро мають повернути в Україну. Про це заявив омбудсман Лубінець. Він має таку домовленість, але поки що деталей не розголошує.

Розголосу ситуація набула, коли хлопцеві вручили повістку. Адвокатка переживала, що хлопця можуть мобілізувати, щойно йому виповниться 18.

Напередодні 17-річний хлопець та його юристка просили президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію. Єрмохін уже кілька разів безуспішно намагався виїхати з рф.

«Я, Богдан Єрмохін, перебуваю на території росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», — йдеться у відео, поширеному його адвокаткою Катериною Бобровською.

19 листопада Богдану виповниться 18 років, після вручення підлітку повістки з російського військкомату і міністерство, й адвокатка вбачають в цьому ризик, що українського юнака відправлять до російської армії.