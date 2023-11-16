У Селидовому на Донеччині знайшли ще одну жертву російської атаки. Під завалами будинку шукають одну людину

Під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині знайшли ще одного загиблого. У руїнах може бути ще одна людина.

Про це повідомили у ДСНС.

Її шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС