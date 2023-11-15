Росіяни обстріляли ракетами багатоповерхівку у Селидовому на Донеччині. Є загибла

Російські війська вночі проти 15 листопада влучили в багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

Про це повідомили в МВС та ДСНС.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / ДСНС

Один з підʼїздів чотириповерхового житлового будинку обрушився. На місці обстрілу врятували поранених чоловіка та жінку. Вони у лікарні. Також рятувальники допомогли вибратися трьом людям, зокрема, дитині, із пошкодженої квартири на 4 поверсі.

Під руїнами може бути щонайменше одна людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.