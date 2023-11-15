У Селидовому на Донеччині зросла кількість жертв ракетного удару росіян

У Селидовому на Донеччині з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще одного загиблого. Кількість жертв ракетного удару росіян зросла до двох.
Про це повідомили у ДСНС.
У руїнах шукають іще двох людей.
- Російські війська вночі проти 15 листопада влучили в багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Один з підʼїздів чотириповерхового житлового будинку обрушився. На місці обстрілу врятували поранених чоловіка та жінку. Вони у лікарні. Також рятувальники допомогли вибратися трьом людям, зокрема, дитині, із пошкодженої квартири на 4 поверсі.