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У Селидовому на Донеччині зросла кількість жертв ракетного удару росіян

Автор:
Анна Холоднова
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У Селидовому на Донеччині з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще одного загиблого. Кількість жертв ракетного удару росіян зросла до двох.

Про це повідомили у ДСНС.

У руїнах шукають іще двох людей.

Пресслужба ДСНС

  • Російські війська вночі проти 15 листопада влучили в багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Один з підʼїздів чотириповерхового житлового будинку обрушився. На місці обстрілу врятували поранених чоловіка та жінку. Вони у лікарні. Також рятувальники допомогли вибратися трьом людям, зокрема, дитині, із пошкодженої квартири на 4 поверсі.