У Селидовому на Донеччині зросла кількість жертв ракетного удару росіян

У Селидовому на Донеччині з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще одного загиблого. Кількість жертв ракетного удару росіян зросла до двох.

Про це повідомили у ДСНС.

У руїнах шукають іще двох людей.

Пресслужба ДСНС