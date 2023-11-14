Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для України

У Словаччині новий уряд не надсилатиме Україні військової допомоги, але профінансує виробництво двох машин для розмінування Bozena IV.

Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар.

«Словацька Республіка профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для української сторони, які мають надійти на Херсонщину на початку наступного року», — зазначив Юрай Бланар.

Словацькі комплекси розмінування Bozena насамперед призначені для розмінування забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Їхня особливість у тому, що вони дистанційно керовані й можуть за годину розчистити зону до 9 кілометрів. Комплекс супроводжує група розмінування з пʼяти людей. Двоє саперів із металодетекторами ведуть зачистку після машини, двоє збирають залишки, а командир керує машиною і контролює весь процес. Такі машини вже є в Україні, вони розміновують Херсонщину і Харківщину.