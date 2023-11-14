Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для України

У Словаччині новий уряд не надсилатиме Україні військової допомоги, але профінансує виробництво двох машин для розмінування Bozena IV.
Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар.
«Словацька Республіка профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena IV для української сторони, які мають надійти на Херсонщину на початку наступного року», — зазначив Юрай Бланар.
Словацькі комплекси розмінування Bozena насамперед призначені для розмінування забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Їхня особливість у тому, що вони дистанційно керовані й можуть за годину розчистити зону до 9 кілометрів. Комплекс супроводжує група розмінування з пʼяти людей. Двоє саперів із металодетекторами ведуть зачистку після машини, двоє збирають залишки, а командир керує машиною і контролює весь процес. Такі машини вже є в Україні, вони розміновують Херсонщину і Харківщину.
Також міністр Юрай Бланар наголосив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку та направить відповідну гуманітарну допомогу. За словами міністра, є також пропозиція щодо роботи у сфері розмінування.
Крім цього, Словаччина хоче, щоб якнайшвидше розпочали «деякі ініціативи, повʼязані з припиненням вогню та пошуком мирного рішення цього конфлікту». «Тому що нинішній хід війни виглядає замороженим і не призводить до жодного результату. Давно настав час виступити з подібними ініціативами, які Словаччина підтримає», — додав міністр закордонних справ Словаччини.
Словацький уряд не допомагатиме Україні технікою, але обіцяє дотримуватись контрактів на постачання зброї на рівні приватних компаній.
- 25 жовтня 2023 року премʼєр-міністром Словаччини став Роберт Фіцо (це для нього вчетверте) від проросійської партії Smer. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика подібна до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана. За формою правління країна є парламентською республікою, тож підтримка України не залежить від рішень президента.
- Наступного дня після призначення на посаду Фіцо поінформував голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, що його уряд не надаватиме Україні військової допомоги — тільки гуманітарну.
- 8 листопада уряд Словаччини не затвердив €40,3 мільйона військової допомоги Україні. Цю допомогу запропонувало ще колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини. У пакет входили чотири мільйони одиниць боєприпасів калібру 7,62 мм, 5 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм, 140 реактивних снарядів для ЗРК «Куб», вісім мінометів і 1 200 мін. Загалом Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон.