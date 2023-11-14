Україна на другому місці у світі за кількістю жертв від протипіхотних мін після Сирії

Протягом 2022 року в Україні через протипіхотні міни загинули й постраждали 608 людей. Це вивело країну на друге місце після Сирії за кількістю таких жертв.
Про це йдеться у звіті Landmine Monitor 2023 гуманітарної незалежної організації Handicap International.
Країни з найбільшою кількістю загиблих і травмованих через протипіхотні міни:
- Сирія — 834 людини;
- Україна — 608;
- Ємен — 582;
- Мʼянма — 545.
За даними Handicap International, загалом за минулий рік від мін і нерозірваних бомб у 49 країнах померла 1 661 людина, отримали тяжкі поранення 3 015 людей. З них 85% були цивільні, а майже половина — діти.
У ДСНС України у вересні 2023 року розповіли, що від початку повномасштабної війни в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 780 людей. Загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяно вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі. Зараз українські студенти у Великій Британії вивчають, як покращити якість ґрунту, забрудненого внаслідок бойових дій.
- Загалом 30% території України забруднено російськими мінами.