У французькій Ніцці заборонять курити сигарети на пляжах. Обмеження діятиме до саміту ООН

На пляжах французького міста Ніцца до літа 2024 року заборонять курити сигарети.

Про це пише Le Figaro.

Щороку люди викидають на вулиці міста понад 150 мільйонів недопалків. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, недопалки є основним джерелом забруднення міста, а ще вони небезпечні для берегової лінії.

У 2025 році в Ніцці пройде саміт ООН — там розглядатимуть проблеми океанів. До цього часу місцева адміністрація хоче позбутися недопалків і курців у набережній частині міста, щоб «дати приклад іншим країнам».

Естрозі також оголосив про намір обмежити використання пластику до цієї дати. Обмеження на куріння не торкнеться приватних пляжів у Ніцці.