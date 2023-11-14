Один із керівників банку «Фінанси та Кредит» отримав підозру за розкрадання понад пів мільярда гривень

Колишній заступник голови правління банку «Фінанси та Кредит» отримав підозру у розкраданні майже 560,5 мільйона гривень в інтересах «власника-ексолігарха» Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2010 році колишній власник створив злочинну організацію, через яку викрали гроші банку. Для виведення коштів та їх легалізації ексвласник банку залучив заступника голови правління, який також був членом кредитного комітету банку.

Через підставних осіб Жеваго отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні гроші від «Фінанси та Кредит». Рішення про це ухвалював кредитний комітет установи, до якого входили залучені ексолігархом учасники схеми.

Відтак заступнику голови правління банку повідомили про підозру в розтраті майна. Його затримали для обрання запобіжного заходу.

Справа Костянтина Жеваго

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.

У липні 2023 року правоохоронці затримали на Кіпрі колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит» Сергія Борисова — він повʼязаний з власником банку Костянтином Жеваго.