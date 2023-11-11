У Гренландії льодовики тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому

Льодовики Гренландії тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому, — це наслідки глобального потепління.
Про це повідомили вчені з Копенгагенського університету, передає Reuters.
Стародавній льодовий покрив містить достатньо води, щоб підняти рівень моря щонайменше на шість метрів, якщо він повністю розтане. Це затопить багато островів і узбрежеж.
Дослідження тисячі льодовиків Гренландії показало, що швидкість танення ввійшла в нову фазу за останні два десятиліття: у середньому льодовики зменшуються на 25 метрів на рік, а раніше лише на 5—6 метрів.
Світ уже потеплішав майже на 1,2 °C вище за температуру доіндустріальних часів, а 2023 рік, найімовірніше, стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Учені спостерігають прямий звʼязок між глобальним потеплінням і швидким таненням льодовиків.
Танення крижаного щита Гренландії спричинило 17,3% спостережуваного підвищення рівня моря між 2006 і 2018 роками, а льодовики — 21%. У Гренландії нараховують майже 22 тисячі льодовиків.
- Науковці також виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану на понад пів метра і дестабілізує сусідні льодовики, а це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри. Загалом від 1997 року Антарктида втратила 7,5 трильйона тонн льоду.
- Площа морського льоду в Антарктиді досягла мінімуму цього року 10 вересня, коли він покривав 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим показником від початку супутникових записів у 1979 році.