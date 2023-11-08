Цьогорічний жовтень став найтеплішим за всю історію спостережень у світі

Служба зміни клімату Copernicus повідомила, що жовтень 2023 року став найтеплішим за всю історію спостережень у світі. Середня температура місяця становила 15,3 °C, що на 0,85 °C вище за середній показник 1991—2020 років.

Попередній рекорд зафіксували у 2019 році, але цьогорічний перевершив його на 0,4 °C. Водночас цей жовтень був на 1,7 °C теплішим за аналогічні періоди в доіндустріальні 1850—1900 роки.

Із січня до жовтня 2023 року глобальна середня температура була найвищою за всю історію спостережень — на 1,43 °C вищою за середнє значення 1850—1900 років і на 0,10 °C вищою за середнє десятимісячне значення 2016 року. Той рік наразі вважається найтеплішим календарним роком за всю історію спостережень. Однак, найімовірніше, 2023 встановить новий рекорд.

Жовтень 2023-го став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року з місячним значенням на 11% нижче за середнє.

Водночас у Європі кількість опадів перевищувала середній рівень. Також було вологіше, ніж зазвичай, на південному заході Північної Америки, частині Аравійського півострова, у регіонах Центральної Азії та Сибіру, ​​південно-східного Китаю, Бразилії, Новій Зеландії та південної Африки.

Вересень 2023 року теж став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень, як і всі літні місяці.