Вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

Служба зміни клімату Copernicus зафіксувала, що глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом.
Про це пише Euronews.
Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C — це на 0,93 °C вище середнього показника за 1991—2020 роки і на 0,5 °C вище попереднього рекорду 2020 року. Зазвичай температурні рекорди встановлюються з меншим відривом (часто на рівні 0,1—0,2 °C).
Такий показник температури у вересні 2023 року робить місяць аномально теплим, ідеться у звіті Copernicus. Він приблизно на 1,75 °C спекотніший за вересні у доіндустріальний період 1850—1900 років.
Директор Copernicus Карло Буонтемпо написав у X (Twitter), що жоден інший місяць ніколи не досягав таких великих аномалій.
- У Києві цьогорічний вересень став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура повітря дорівнювала +18,8 °С, що на 3,9 °С вище за кліматичну норму. Так само було у Франції: середня добова температура сягнула 21,5 °C, що на 3,5 °C вище за норму.