Вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

Служба зміни клімату Copernicus зафіксувала, що глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом. Про це пише Euronews. Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C — це на 0,93 °C вище середнього показника за 1991—2020 роки і на 0,5 °C вище попереднього рекорду 2020 року. Зазвичай температурні рекорди встановлюються з меншим відривом (часто на рівні 0,1—0,2 °C).

Такий показник температури у вересні 2023 року робить місяць аномально теплим, ідеться у звіті Copernicus. Він приблизно на 1,75 °C спекотніший за вересні у доіндустріальний період 1850—1900 років.