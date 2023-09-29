Вересень у Франції став найспекотнішим за всю історію спостережень

Протягом місяця два дні, 4 і 9 вересня, послідовно побили рекорд найспекотнішого дня, коли-небудь зареєстрованого у вересні.

Про це пише французьке медіа BFMTV.

Франція переживає найспекотніший вересень за всю історію спостережень. Середня добова температура сягнула 21,5 °C, що на 3,5 °C вище за норму.

«Ці температури вже трохи вищі за середні показники липня і серпня у Франції, які є найспекотнішими місяцями року», — розповіла кліматологиня Крістін Берн.

На початку вересня температура в деяких регіонах регулярно перевищувала 35—37 °C.