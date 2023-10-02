Цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим з 1881 року

У Києві у вересні середньомісячна температура повітря дорівнювала +18,8 °С, що на 3,9 °С вище за кліматичну норму. Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Про це 2 жовтня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За місяць у столиці було зафіксовано три температурних рекорди. Найхолодніше у столиці було 10 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +9,1 °С, а найтепліше — 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1 °С.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 8 мм, або 14% кліматичної норми. Цьогорічний вересень став 12-м серед найсухіших з 1891 року.