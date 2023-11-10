Міноборони Чехії розсекретило дані про військову техніку, яку передали Україні

Міністерство оборони Чехії оприлюднило засекречений перелік техніки, яку передали Україні. Вартість допомоги — €241,5 мільйона.

Так, Чехія передала в період з лютого 2022-го по жовтень 2023 року:

чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005, 2006 року виробництва;

4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї;

128 мінометів 1971—1979 років виробництва;

17 400 мінометних снарядів;

62 танки 1968, 1977, 1985—1989, 1993 років;

13 самохідних гаубиць;

435 засобів ППО;

131 БМП 1973—1989, 1993 та 1999 років.

Частину техніки поставили з чеських складів, частину надали збройові компанії.