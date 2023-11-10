Міноборони Чехії розсекретило дані про військову техніку, яку передали Україні

Міністерство оборони Чехії оприлюднило засекречений перелік техніки, яку передали Україні. Вартість допомоги — €241,5 мільйона.
Так, Чехія передала в період з лютого 2022-го по жовтень 2023 року:
- чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005, 2006 року виробництва;
- 4,2 мільйона патронів для ручної вогнепальної зброї;
- 128 мінометів 1971—1979 років виробництва;
- 17 400 мінометних снарядів;
- 62 танки 1968, 1977, 1985—1989, 1993 років;
- 13 самохідних гаубиць;
- 435 засобів ППО;
- 131 БМП 1973—1989, 1993 та 1999 років.
Частину техніки поставили з чеських складів, частину надали збройові компанії.
- Найближчими місяцями Данія і Чехія нададуть Україні бойові машини піхоти й танки, важке озброєння та інше обладнання. У рамках першої частини проєкту Україна отримає майже 50 одиниць бойових машин піхоти й танків, 2 500 пістолетів, 7 000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також великокаліберні боєприпаси. Надалі Данія і Чехія планують передати ще 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7 000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат, 60 мінометних систем і системи боротьби з дронами.
- 146 чехів отримали дозвіл від президента країни Петра Павела на участь у війні в Україні на боці Сил оборони. Вісьмом людям відмовили.