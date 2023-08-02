Президент Чехії дозволив 14 громадянам країни воювати за Україну

Президент Чехії Петр Павел дозволив ще 14 громадянам брати участь у війні в Україні на боці Сил оборони.

Про це заявила речниця президента Маркета Регакова, пише видання iROZHLAS.

Законодавство забороняє громадянам Чехії служити в іноземних збройних силах, якщо це не армія НАТО. Щоб легально брати участь у бойових діях на боці Києва, бійці мають попросити дозволу у президента. Порушникам загрожує кримінальне переслідування. Вони можуть подати апеляцію, але поки що таких звернень не було.

Згоду лідера Чехії на оборону України наразі мають 146 чехів. Із них 132 людини отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана.

Петр Павел відхилив прохання восьми людей воювати на боці України. Причину відмови речниця президента не уточнила.

Прокурор Мартін Біли з Вищої прокуратури у Празі повідомив, що наразі відкриті кримінальні розслідування щодо двох людей, які служать в іноземних збройних силах. Але про армії яких саме країн йдеться — невідомо.