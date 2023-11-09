Нардепа Андрія Ніколаєнка відправили під домашній арешт. Він збив дівчину на смерть

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата фракції «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка, який на смерть збив 18-річну дівчину.
Про це повідомляє УНН.
Під домашнім арештом з електронним браслетом він буде до 4 січня.
Ніколаєнко із запобіжним заходом не погоджується і подаватиме апеляцію. «Я не створюю суспільної небезпеки. Краще б у мене слідчі забрали водійське посвідчення, а не позбавили можливості працювати у Верховній Раді. Працюватиму онлайн», — заявив Ніколаєнко.
- 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ — Чоп, поблизу села Березівка Київської області, Андрій Ніколаєнко наїхав на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину. Дівчина загинула на місці. Сам депутат заявив, що був тверезий і правил не порушував, проте «трагедії уникнути не вдалося». Він обіцяє сприяти розслідуванню і пройти всі експертизи. 6 листопада Ніколаєнко отримав підозру.