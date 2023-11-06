Нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко отримав підозру. Він збив на смерть 18-річну дівчину

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку, який на Житомирській трасі збив на смерть 18-річну дівчину.
За попередніми даними, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху. Зараз вирішують питання щодо запобіжного заходу депутату.
- 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ — Чоп, поблизу села Березівка Київської області, Андрій Ніколаєнко наїхав на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину. Дівчина загинула на місці. Сам депутат заявив, що був тверезий і правил не порушував, проте «трагедії уникнути не вдалося». Він обіцяє сприяти розслідуванню і пройти всі експертизи.