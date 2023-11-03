Нардеп Андрій Ніколаєнко підтвердив, що він збив на смерть 18-річну дівчину

Нардеп «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що це він збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі.
Він заявив, що був тверезий і правил не порушував, проте «трагедії уникнути не вдалося». Він обіцяє сприяти розслідуванню і пройти всі експертизи.
«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина [...]. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач — це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним», — написав Ніколаєнко у Facebook.
- ДТП сталося вранці 3 листопада. Народний депутат Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину на трасі Київ — Чоп поблизу села Березівці. За попередніми даними, депутат був за кермом автівки Mercedes-Benz GLE та їхав у напрямку Чопу по крайній лівій смузі. Чи був він тверезий, наразі невідомо — йому призначили низку експертиз. Розслідується порушення правил безпеки дорожнього руху.