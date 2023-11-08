ДБР повідомило про підозру поліцейському, який збив на смерть 15-річну дівчину на Харківщині

Державне бюро розслідувань 8 листопада повідомили про підозру поліцейському з Києва, який ввечері 2 серпня в районі Пісочина на Харківщині збив 15-річну дівчину.

Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Близько 19:20 поблизу зупинки «Рай-Оленівка» дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід, тримаючи велосипед. Поліцейський їхав за кермом авто в напрямку Києва і збив її. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. На момент аварії водій був тверезий.

ДБР

Поліцейському повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення.