Нацполіція звільнила зі служби поліцейського, який збив на смерть 15-річну дівчину на Харківщині

Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня збив 15-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона загинула.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит «Бабеля».

«За фактом порушення службової дисципліни проведено службове розслідування , за результатами якого керівництвом департаменту прийнято рішення застосувати до поліцейського, причетного до згаданої події, найсуворіший захід дисциплінарного впливу у вигляді звільнення зі служби у поліції», — зазначив Департамент внутрішньої безпеки.

Інцидент стався 2 серпня о 19:00 поблизу Пісочина під Харковом. У той день дівчина поверталася з Пісочина додому до Коротича — вона переходила дорогу по пішохідному переходу та вела в руках велосипед. У цей момент її збив поліцейський.

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка повідомив, що водій був тверезим. На момент ДТП він повертався з відрядження на службовій автівці. Наразі розслідується порушення правил безпеки. Про підозру поліцейському поки не повідомили.

За даними ЗМІ, за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко. Офіційно його імʼя не розголошують.