Експертиза: Поліцейський, який збив на смерть 15-річну дівчину, був тверезим

На початку серпня поблизу Пісочина під Харковом поліцейський збив на смерть 15-річну дівчину на пішохідному переході. Експертиза не виявила в чоловіка ознак наркотичного та алкогольного спʼяніння.
Про це «Бабелю» повідомили в Полтавському територіальному управлінні ДБР у відповіді на запит.
Рішення щодо вини водія встановлять за результатами судово-медичних і автотехнічних експертиз.
- 2 серпня поліцейський наїхав на дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу та вела в руках велосипед. Вона поверталася з Пісочина додому до Коротича.
- 17 серпня Національна поліція звільнила поліцейського. Медіа писали, що за кермом автомобіля нібито був київський поліцейський Ярослав Якименко, проте офіційно його імʼя не розголошують.