Експертиза: Поліцейський, який збив на смерть 15-річну дівчину, був тверезим

На початку серпня поблизу Пісочина під Харковом поліцейський збив на смерть 15-річну дівчину на пішохідному переході. Експертиза не виявила в чоловіка ознак наркотичного та алкогольного спʼяніння.

Про це «Бабелю» повідомили в Полтавському територіальному управлінні ДБР у відповіді на запит.

Рішення щодо вини водія встановлять за результатами судово-медичних і автотехнічних експертиз.