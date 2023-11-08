В окупованому Луганську підірвали ексочільника «МВС ЛНР»

В окупованому Луганську вранці 8 листопада в автівці підірвали колишнього голову «народної міліції ЛНР» і депутата Михайла Філіпоненка.

Про це пише Головне управління розвідки.

За даними ГУР, він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де були військовополонені та цивільні заручники. Філіпоненко особисто катував людей.

Раніше Михайло Філіпоненко обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення «ЛНР».

Операцію з ліквідації Філіпоненка провів ГУР разом із представниками «Руху опору».