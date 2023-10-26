В окупованому Бердянську українські партизани підірвали чотирьох російських ФСБшників

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 23 жовтня українські партизани підірвали автівку, у якій перебували чотири представники російської ФСБ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Це сталося на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, де базувалася ФСБ. Раніше про вибух повідомляли місцеві пабліки.

За даними ГУР, серед ліквідованих окупантів був російський воєнний злочинець, який катував мешканців Бердянська.

Після підриву автівки з ФСБшниками окупаційна влада вирішила збільшити комендантську годину в Запорізької області з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно залишили готель і перебазувалися в нове місце.