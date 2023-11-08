США ввели санкції проти семи людей і трьох компаній за поставки електроніки росії

Вашингтон запровадив експортні обмеження для семи людей і трьох компаній, які були частиною глобальної схеми закупівель електроніки подвійного призначення для кінцевих користувачів у росії.
Про це йдеться в заяві Бюро з питань промисловості та безпеки США.
До нового санкційного списку ввійшли Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов, Христина Пузирьова, Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов.
Також туди ввійшли компанії SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С.Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) і Suntronic F.Z.E. (Suntronic). Вони розташовані у США й ОАЕ.
Деяку електроніку, яку ці люди й компанії відправляли у рф, знайшли в російських комплексах радіорозвідки «Торн-МДМ» і радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», вертольотах Ка-52, дронах «Орлан-10» і бойових танках Т-72Б3.
- Досі росія може постачати численні підсанкційні товари через треті країни. Імпорт напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з Казахстану, ОАЕ, Туреччини, Китаю до росії останнім часом різко зріс.
- Газета The New York Times писала, що росіяни навчились долати санкції Заходу і не зупиняти виробництво ракет. У результаті виробництво ракет перевищило довоєнний рівень, а боєприпасів у росії виробляють у сім разів більше, ніж усі країни Заходу разом.
- Наприкінці січня нідерландські журналісти розповіли, що мікросхеми нідерландських компаній, попри санкції, усе ж потрапляють до росії. Їх туди постачають через китайських посередників. Перед цим Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази того, що Китай допомагає росії у війні з Україною.