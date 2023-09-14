Росія успішно пристосувалася до санкцій та виробляє більше ракет, аніж до війни. У нагоді стали контрабандисти, але з усім, на щастя, вони не справляються — переказ тексту NYT

Санкції болюче вдарили по виробництву ракет та іншої зброї в лютому — серпні 2022 року. Це підтвердили NYT американські високопосадовці. За їхніми словами, санкції та експортний контроль утримують інші країни від того, щоб постачати росії мікросхеми та будь-які військові компоненти. Наприклад, двигуни для танків чи гелікоптерів.

Утім, уже до кінця 2022 року росія зуміла подолати санкції, обійти експортний контроль і почати нарощувати виробництво. За рік війни росіяни частково перелаштували економіку на потреби армії, а високі ціни на енергоносії дозволили купувати більше компонентів.

Для ракет росіянам передовсім потрібні мікросхеми. Щоб обійти експортний контроль США і вивезти звідти потрібні чипи, росія залучає велику мережу контрабандистів. Вони перевозять компоненти у треті країни, зокрема у Вірменію та Туреччину, а звідти ― у росію. Відомо й про спроби росіян постачати чипи через Кіпр, Латвію і Таджикистан.

Керують контрабандистами російські Міністерство оборони та розвідка. Обходити санкції таким чином доволі легко ― чипи для кількасот ракет помістяться в кілька рюкзаків, пояснює експерт з міжнародної безпеки та голова Silverado Policy Accelerator Дмитро Альпертович.

У результаті виробництво високоточної зброї не тільки відновилося, але й перевищило довоєнні масштаби. Це стосується не тільки ракет. Зараз росія виробляє 200 танків на рік ― це вдвічі більше, ніж до вторгнення. Також рф збирається подвоїти виробництво снарядів ― до 2 мільйонів на рік. Загалом росія виробляє у сім разів більше боєприпасів, ніж весь Захід, підрахував секретар Міноборони Естонії Кусті Салм. Секрет простий ― виробництво набагато дешевше, проте й якість гірша.

Перекрити або попередити контрабанду електроніки важко, тому Захід робить ставку на посилення української ППО. Росія використовує не найтехнологічніші чипи, їх важче відстежувати. До того ж це мікросхеми подвійного призначення, які можна законно купити й використовувати в іншій техніці. Хтось у третій країні може придбати чипи, а звідти їх уже везуть до рф.

«Є багато країн, які можуть законно продавати комусь мікросхеми для комерційних цілей. Проблема в тому, що вони потім опиняються в росії», ― пояснює секретар Міністерства торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

США і ЄС разом з банками намагаються створити систему, яка буде відстежувати такі схеми. Наразі американські банки попередили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Третину з них Міністерство торгівлі США долучило до розслідувань. Підозри вже видали щонайменше трьом російським контрабандистам.

Однак успішної контрабанди чипів замало, щоб задовольнити всі потреби російської армії ― росія банально не встигає поновлювати запаси снарядів і техніки, які витрачає на війні. Навіть якщо росіяни вироблятимуть 2 мільйони снарядів на рік, за цей час вони використають 10 мільйонів. Також є дефіцит ракетного палива та вибухівки, бо провезти їх контрабандою значно важче за чипи.

Навіть якщо росія перевезе в рюкзаках усі мікросхеми світу, «Бабель» надалі писатиме про її злочини, а ЗСУ переможуть. Підтримайте нас: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]