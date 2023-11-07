РНБО запровадила санкції проти компаній, повʼязаних з російським олігархом Фрідманом

Рада національної безпеки та оборони 7 листопада запровадила санкції проти девʼяти компаній, частина з яких повʼязана з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ.

Пропозиції щодо введення обмежень внесла Служба безпеки України.

Йдеться про такі компанії:

Sogeral Foundation (під санкціями на 10 років);

Haberfield Limited (під санкціями на 10 років);

Alfa Finance Holdings Limited (під санкціями на 2 роки);

Erasmony Limited (під санкціями на 2 роки);

Rissa Investments Limited (під санкціями на 2 роки);

International Distribution Systems Limited (під санкціями на 2 роки);

Slavisilla Holdings Limited (під санкціями на 10 років);

CTF Holdings S.A. (під санкціями на 2 роки);

Dendar Investment Fund Limited (під санкціями на 10 років).

Ці компанії базуються на Кіпрі, в Ліхтенштейні та Люксембурзі. Три з них — International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, Alfa Finance Holdings Limited — повʼязані з Михайлом Фрідманом.

Фрідман — один із найвидатніших бізнесменів росії, який заробив мільярди у банківській справі, на нафті та роздрібній торгівлі. У 2013 році Фрідман та його партнери отримали $14 мільярдів від продажу нафтової компанії «ТНК-BP», яку контролює державна «Роснафта». Після цього Фрідман переїхав до Британії, щоб заснувати приватну інвестиційну компанію, яка інвестує в бізнес по всьому світу. Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів невдовзі після російського вторгнення в Україну. США запровадили санкції щодо нього лише в серпні 2023 року.

5 вересня Служба безпеки України оголосила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування війни рф в Україні (ч. 3 ст. 110-2 ККУ).

6 жовтня суд арештував усі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.