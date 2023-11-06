Нардепа Олександра Дубінського відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють в організації схеми виїзду за кордон.

Сам Дубінський назвав судове засідання «судилищем Зеленського та Єрмака».

1 листопада до приймальні Дубінського прийшли з обшуками. За даними слідства, він допоміг виїхати за кордон рідному брату своєї цивільної дружини і використав для цього свою громадську організацію «Медіаоборона» — через неї вніс дані родича в систему «Шлях» як нібито волонтера. Таким чином йому вдалося нелегально переправити його за кордон. Родич за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, а потім перегнати особисту машину нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня. 3 листопада Дубінський отримав підозру.