У Туреччині учасники акції проти Ізраїлю спробували прорватися на базу НАТО. Їх розігнала поліція

У Туреччині учасники акції проти Ізраїлю спробували прорватися на базу НАТО Інджирлік, де, зокрема, дислокуються війська Військово-повітряних сил США.
Як передає телеканал NTV, протест біля бази організував Гуманітарний фонд захисту прав і свобод людини. Протестувальники виступили проти дій військ Ізраїлю в секторі Гази і вимагали закрити базу. Частина протестувальників приїхала до бази зі Стамбулу, а решта з різних інших міст.
Телеканал зазначає, що акція була погоджена з владою, але мала пройти в іншому місці. Через тиск протестувальників і загрозу прориву на територію бази поліція розігнала акцію. Правоохоронці застосували газові гранати, водомети й гумові кулі.
Наразі відомо про десятки травмованих, але точні цифри поки невідомі.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, близько 250 людей захопили в заручники та вивезли до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а сухопутні сили повністю оточили місто Газа і з боями почали просуватися вглиб.