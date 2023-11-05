Держсекретар США зустрівся з головою Палестини. Вони обговорили майбутнє сектора Гази після поразки ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, зустрівся з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Для цього він прибув до міста Рамалла в центральній частині Західного берега річки Йордан. Це його перший візит на Західний берег від початку війни між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС.

Як пише The Times of Israel, візит Блінкена супроводжувався протестом. Кілька сотен людей вимагали від США не підтримувати Ізраїлю і змусити його припинити обстріли і операцію у секторі Гази.

На зустрічі Блінкен і Аббас обговорили нещодавні напади ортодоксальних євреїв на палестинський бізнес на Західному берегу, а також майбутнье сектору Гази після поразки ХАМАС. Аббас заявив, що Палестинська автономія готова взяти на себе опіку над сектором.

Аббас наголосив, що Організація звільнення Палестини (ООП), яка управляє автономією, є єдиним законним представником палестинського народу і не змириться із вигнанням з ексклаву, яке сталося у 2007 році, коли до влади зі зброєю прийшли ХАМАС. Також він зауважив, що безпека та мир можуть бути досягнуті лише шляхом припинення «військового правління Ізраїлю над територіями Палестини та визнання Східного Єрусалиму її столицею».

Блінкен сказав, що Вашингтона готовий працювати «у напрямку реалізації законних прагнень палестинців до створення палестинської держави». Він додав, що палестинці та ізраїльтяни заслуговують на рівні свободи і права.

Перед зустріччєю Блінкен відвідав Йордан де сказав, що США не підтримують припинення вогню в нинішньому протистоянні Ізраїлю і ХАМАС, однак виступають за гуманітарні паузи.

«Ми вважаємо, що припинення вогню наразі просто дозволить ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що він зробив 7 жовтня», — зауважив Блінкен.

Він укотре підкреслив важливість ще більших зусиль, аби захистити цивільне населення сектору Гази. Це завдання буде полегшене «завдяки гуманітарним паузам».

Під час візиту Блінкена до Ізраїля, який відбувся 3 листопада, медіа писали, що США тиснуть на Тель-Авів аби той обмежив авіаудари по сектору Гази, зокрема по південній частині куди виїзжають цивільні.

Що відбувається у секторі Гази зараз

Операція Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в оточеному місті Газа і на півночі сектору в цілому продовжується. ЦАХАЛ під час наземної операції вже атакував понад 2,5 тисячі обʼєктів ХАМАС. Йде розчищення місцевості та ліквідація перешкод. Також знищуються тунелі.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоровʼя Гази заявило, що станом на 5 листопада в секторі від атак Ізраїлю вже загинули 9,7 тисяч людей. Поранених більше 23 тисяч. У ці дані не входять загиблі бійці руху або представники Ісламського джихаду.